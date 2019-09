No es en vano la remoción de Winckler como fiscal: Alfonso Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, señaló que no es en vano que haya prosperado la separación de Jorge Winckler como fiscal en Veracruz, sobre todo cuando había deficiencias en el trato con el gobierno estatal.

Se dijo confiado en que la nueva fiscal, Verónica Hernández, realice un trabajo eficaz, de colaboración con todas las estancias, y de respeto a la autonomía que tiene la institución que encabeza. Afirmó que la remoción de Winckler no pone en riesgo la seguridad del estado.

"Respetamos la decisión del Congreso local, para nosotros lo importante es la colaboración del fiscal con la autoridad estatal y federal en un marco de respeto a su autonomía, porque una cosa es la autonomía y otra cosa la falta de colaboración entre instancias", expresó.

Sobre las amenazas que padecen los gasolineros en Tamaulipas para no despachar gasolina a los cuerpos de seguridad que se ubican en la entidad, particularmente en Nuevo Laredo, Durazo Montaño sostuvo que "no vamos a aceptar" este tipo de retos a la autoridad y que hasta ahora no han tenido problemas de abasto a los vehículos diga lo que "diga el crimen organizado".

En entrevista tras sostener un encuentro privado con senadores de Morena, el secretario de Seguridad indicó que trabajan de manera coordinada con el gobierno de Tamaulipas ante el reto de los criminales, que "no les afecta y no están rebasados".

"Los equipos de la policía estatal, el Ejército y la Marina están abastecidos. Registramos el reto que están alzando y estamos actuando contra estas organizaciones criminales que se sienten dominantes y con la capacidad de lanzar este tipo de amenazas", externó.