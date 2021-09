No es deuda, ´son juicios´, afirma Maki

El aumento fue aprobado durante la centésima décima sesión ordinaria de cabildo, con posturas divididas, de regidores a favor, en contra y con abstenciones.

Pero pese a que la cantidad se recordó el pasado lunes 13 de septiembre, en el centésimo vigésimo tercer encuentro donde se actualizó el presupuestos de egresos, ninguno de los miembros abordó el tema.

Mientras tanto, la alcaldesa Maki Esther Ortiz Dominguez ha señalado que su administración no contrajo deuda y que pagó toda la existente, e incluso esto formó parte de su discurso durante su último informe de gobierno.

Pero al ser cuestionada por EL MAÑANA sobre los más de 123 millones pendientes, afirmó que la cantidad es el reflejo de "juicios". "La deuda pública se pagó completamente de todas las administraciones anteriores y tenemos cero endeudamiento, lo único que puede quedar son los juicios que no sabes si los debes o no porque están en proceso y no se sabe si se pierden o se ganan".

Con lo que llego...

La deuda pública que recibió el Ayuntamiento de Reynosa fue de 672 millones 691 mil 73 pesos, según su portal oficial.

Mientras que el pendiente actual es superior a 123 millones 635 mil pesos.

La deuda 2021: En agosto:

>123 millones 635 mil 34 pesos con 57 centavos.

En septiembre:

> 123 millones 772 mil 565 pesos con 13 centavos.

El aumento:

>137 mil 531 pesos.