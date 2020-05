No es correcto, dice AMLO sobre indagar a ricos

Cd. de México.

"No creo que sea correcto. Se tiene que mantener en privado. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. No consideró conveniente esa propuesta", dijo en conferencia mañanera. "No es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen, eso no lo veo adecuado". El Mandatario aseguró para evitar la desigualdad es necesario combatir la corrupción. "Para que no haya tanta desigualdad lo mejor es que el Gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco. Vaya ascendiendo en la escala social y que no se profundice la desigualdad", expuso.

"Que no se permitan negocios ilícitos, que no se permita la corrupción, que eso es lo que produce la desigualdad. La desigualdad se producía en México por la corrupción. Si no hay corrupción no va a haber desigualdad". López Obrador reiteró su llamado a que no haya derroche, que se le baje al consumismo y a las extravagancias. Que se disminuya la frivolidad. Además de que México sea un ejemplo de austeridad, de sobriedad y no de consumo. "Lo que decía Díaz Mirón, pero convenciendo 'Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carezcan de lo indispensable'", dijo.

El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso dotar de facultades constitucionales al Inegi para que mida la concentración de riqueza. Argumentó que es la única manera de conocer el nivel de desigualdad en el País. La iniciativa, que forma parte de una propuesta llamada Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional, afirma que la información que aporta el Inegi sobre el decil más alto debe aportar más elementos, como los estratos que lo integran. PRI, PAN y PRD también rechazaron la propuesta de Morena al acusar que atenta contra los derechos protegidos en la Constitución y en instrumentos internacionales suscritos por México.