No envidia Tigres nada de América: Ismael Sosa

Si bien America es uno de los grandes de Mexico y siempre impone respeto, Ismael Sosa dijo que Tigres no tienen nada que envidiarle.



El volante ofensivo del cuadro de San Nicolás dijo que en cuanto a plantilla, los felinos son incluso mejores que los de Coapa.



"Creo que el America se ganó todo su respeto con todos los años de trayectoria que tiene en el futbol mexicano, eso no lo va a negar nadie, Tigres de a poco va imponiendo eso y es bueno para el Club", mencionó hoy en el Estadio Universitario.



"Nosotros sabemos que a nivel plantilla tenemos mejor o inclusive una de las mejores del futbol mexicano, entonces creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie, y por otro lado siempre es bueno jugar con un equipo como el America que trata de jugar al futbol, es bueno para nosotros, para medir para qué estamos".



Sosa señaló que Tigres ha cobrado importancia a nacional con lo que ha hecho en los últimos años, pero descartó que sea Clásico.



"Es normal (que se hable de Tigres), somos el último campeón del futbol mexicano, Tigres viene haciendo bien las cosas durante los últimos años y qué bueno que se hable de Tigres, se lo ganó con títulos, con su plantilla, con las cosas que hicieron bien sus dirigentes, entonces es normal que se hable de Tigres", expresó.



"Nosotros tenemos que saber que es un partido importante, pero yo en lo personal no lo veo como un Clásico".