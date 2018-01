No entrena "Chicharito" con el West Ham

CIUDAD DE MÉXICO.- Las malas noticias no terminan para Javier Hernández que este lunes recibió permiso del West Ham United para no entrenar debido a un malestar físico. "Chicharito" presenta al parecer gripe.

Hernández no presenta ninguna lesión pero de acuerdo al comunicado de los Hammers, el mexicano no se sintió bien y será duda para el duelo de la FA Cup ante el Shrewsbury Town.

El duelo ante el cuadro de la Championship de Inglaterra es un "replay" tras el empate 0-0 el pasado domingo 7 de enero. El encuentro es parte de la Tercera Ronda de la Copa de Inglaterra y en el primero "Chiharito" tuvo actividad por 71 minutos hasta que salió de cambio por Toni Martínez.

Alan Irvine, asistente técnico de David Moyes fue quien dio la noticia sobre el estado médico de Hernández.

"'Chicharito' vino esta mañana y fue enviado a casa porque se sentía mal, y no sabemos si estará bien para mañana. Parecería ser gripe pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo bueno es que no tenemos que elegir el equipo hoy. Veremos cómo está todo el mundo por la mañana y nos daremos quien está disponible".

Hernández suma 1045 minutos en 17 partidos pero desde el 4 de noviembre de 2017 ante Liverpool no es titular. Su último gol lo marcó ante Crystal Palace el 28 de octubre.