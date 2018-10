´No encuentra a su hijo´

Una madre de familia acudió ante las autoridades estatales y municipales para buscar a su hijo quien está desaparecido desde el pasado lunes.

María Guadalupe Gil Muñiz, de 50 años, residente de la colonia Balcones de Alcalá, dijo que el joven César Orlando Rangel Gil, de 25 años, esta desaparecido desde el pasado lunes.

Agregó que ese día su hijo estaba laborando con ella en una maquiladora ubicada en el Parque Industrial de la colonia Balcones de Alcalá, y como a las 7:10 horas se salió a tomar un café al patio pero ya no regresó a su área de trabajo.

Comentó que por la tarde al llegar a su domicilio se percató que no estaba su hijo por lo que comenzó a buscarlo, pero no lo encontró por ningún lado.

Dijo que en su casa había evidencias de que el joven había llegado y que se había cambiado de ropa. Por lo que la madre de familia piensa que su hijo se puso un suéter verde, un short gris y unos guaraches de piel los cuales no están entre su ropa.

Al ver que el joven no apareció por ningún lado, la mujer acudió ante la Fiscalía Especializada en Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad a interponer la denuncia, pero las autoridades no se la recibieron por la falta de algunos documentos.

Luego se presentó a la comandancia de la Policía Estatal donde las autoridades le comentaron que su hijo no estaba detenido y le recibieron los datos para tomar conocimiento de los hechos.

La madre de familia proporcionó a las autoridades su número telefónico 8341184236 para recibir cualquier información que ayude a dar con el paradero de su hijo.

SE BUSCA. El joven César Orlando Rangel está desaparecido desde el pasado lunes.