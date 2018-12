No emulará a ´El Exorcista´

Ciudad de México

"Se trata de respetar una maravillosa versión teatral que se está haciendo de la película sin perder de vista que el rodaje se convirtió en ícono de la cinematografía del terrorismo imposible de superar, aunque lo mismo pasó con ´La Dama de Negro´, que ha tenido un éxito rotundo", señaló el productor y director Rafael Perrín en entrevista.

Según Perrín, el teatro tiene su propio lenguaje y es más fácil sentir el terror en vivo, pues las herramientas teatrales son superiores a las que maneja el cine en cuanto a emocionar al público.

SIN DEFINIR

EL ELENCO

El director precisó que la actuación es vital para lograr los puntos álgidos del terror, pero aún no tiene definido el elenco.

"Necesito terminar la adaptación y estará lista para después del 10 de enero, porque tenemos que elegir una actriz entre 18 y 20 años que tenga aspecto de una niña de 12 a 13. No podemos contratar una menor de edad porque el papel es muy fuerte psicológicamente. Las audiciones se realizarán en la segunda semana de enero", compartió.

También adelantó que en marzo iniciarían los ensayos para estrenar en mayo en el teatro "Ramiro Jiménez", en esta ciudad, por lo que desde el 7 de enero comenzarán a montar la escenografía.

"Para las audiciones tendríamos tres actrices que realizarían el papel de Regan MacNeil. Es un papel muy extenuante, físico y psicológico que requiere que sea más de una actriz para evitar ese detalle, que no dudo lo pueda hacer una sola, pero es por cuestión de respeto al público".

En cuanto a la producción, su hijo César se encargará de la iluminación; Omar Marrón de los efectos de audio y Alejandro Jara de los efectos teatrales. También contará con los conocimientos de Antonio Calvo, productor de "La Dama de Negro".

El estreno se llevará de forma simultánea en México, Broadway y Nueva York. (Reforma)

Ciudad de México

"Se trata de respetar una maravillosa versión teatral que se está haciendo de la película sin perder de vista que el rodaje se convirtió en ícono de la cinematografía del terrorismo imposible de superar, aunque lo mismo pasó con ´La Dama de Negro´, que ha tenido un éxito rotundo", señaló el productor y director Rafael Perrín en entrevista.

Según Perrín, el teatro tiene su propio lenguaje y es más fácil sentir el terror en vivo, pues las herramientas teatrales son superiores a las que maneja el cine en cuanto a emocionar al público.

SIN DEFINIR EL ELENCO

El director precisó que la actuación es vital para lograr los puntos álgidos del terror, pero aún no tiene definido el elenco.

"Necesito terminar la adaptación y estará lista para después del 10 de enero, porque tenemos que elegir una actriz entre 18 y 20 años que tenga aspecto de una niña de 12 a 13. No podemos contratar una menor de edad porque el papel es muy fuerte psicológicamente. Las audiciones se realizarán en la segunda semana de enero", compartió.

También adelantó que en marzo iniciarían los ensayos para estrenar en mayo en el teatro "Ramiro Jiménez", en esta ciudad, por lo que desde el 7 de enero comenzarán a montar la escenografía.

"Para las audiciones tendríamos tres actrices que realizarían el papel de Regan MacNeil. Es un papel muy extenuante, físico y psicológico que requiere que sea más de una actriz para evitar ese detalle, que no dudo lo pueda hacer una sola, pero es por cuestión de respeto al público".

En cuanto a la producción, su hijo César se encargará de la iluminación; Omar Marrón de los efectos de audio y Alejandro Jara de los efectos teatrales. También contará con los conocimientos de Antonio Calvo, productor de "La Dama de Negro".

El estreno se llevará de forma simultánea en México, Broadway y Nueva York.