No digas mama...: le dice ´Piojo´ a Martinoli

Miguel Herrera lamentó que Christian Martinoli utilice el contexto de la pandemia para revivir viejas rencillas, criticó las visitas del comentarista al psicólogo y advirtió que jamás lo saludaría.

"No soy Dios para perdonar. Ha usado la pandemia, para en su periódico donde escribe sacar otra vez el tema y decir que porque lo que pasó se tuvo que ir al psicólogo y no sé qué. O sea, no digas mama...

"Hoy sale el tema porque vuelve a sacar el tema, a él sí no le daría la mano ni aunque se me acercara porque sinceramente sí quedé muy adolorido de una circunstancia que intenté que se arreglara", dijo el "Piojo" en un Instagram Live con Félix Fernández.

El técnico fue cesado de la Selección Mexicana, tras ganar la Copa Oro 2015, por un intento de agresión a Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia.

"Háblale a tu cuate, porque Luis García sí es muy tu cuate, pero si me lo encuentro los aludo bien. Miles de veces intenté decirle con Luis que le bajara, que dejara de atacar a mi familia, a mí me podrá criticar lo que él quisiera, pero que dejara de chingar a la familia, porque eso sí no se lo iba a permitir. Se lo pedí tres o cuatro veces a Luis García", comentó.