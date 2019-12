No deseo hacer cine basado en desnudos: Sabine Moussier

La actriz mexicana Sabine Moussier dijo que su llegada tardía al cine no fue por falta de interés, sino porque deseaba hacer una carrera firme que no estuviera basada en el desnudo.

La villana de las telenovelas señaló que en los inicios de su carrera tuvo varias propuestas para incursionar en la industria fílmica; sin embargo, no insistió en ello y hoy en día no se arrepiente de ninguna de sus decisiones.

"Mi mentalidad era otra y tenía esta precaución y pudor; además, creo que para asumir este tipo de retos necesitaba tener más vivencias, porque lo que me proponían eran escenas de desnudo solamente", dijo la actriz, quien en la actualidad sigue reflexionando al respecto, porque no es algo que la convenza ni mucho menos que la anime.

Destacó que incluso cuando sabía cómo eran los personajes, prefería no asistir a las audiciones. "No quería que sólo se fijaran en mí para esas escenas sexosas, porque luego te encasillan y la verdad no me hubiera gustado ser la que solo se encueraba.

"Además, antes de hacer cine era más difícil, porque no había esta libertad y yo pertenecía al mundo de la televisión, así que tampoco era tan fácil", explicó la actriz, quien tras 22 años de carrera apenas el año pasado incursionó en el Séptimo Arte con la comedia La boda de Valentina.

En fecha reciente intervino en El mesero, un nuevo filme del director Raúl Martínez, el cual le ha dado la esperanza de que vendrán más proyectos en este terreno, con el que siempre había soñado. Esta comedia romántica filmada en la Ciudad de Mexico y Acapulco cuenta con las actuaciones de Vadhir Derbez, Bárbara López y Emiliano Zurita.

En torno a su rehabilitación luego de la operación de cadera que le practicaron, señaló que está bien de salud. "Pero hace unos meses que me operaron tuve algunas complicaciones con la cadera, que se sumaron a molestias en la rodilla, pero ahorita ya no me duele nada y estoy recuperándome".

Sabine Moussier sufrió en 2012 un accidente durante la grabación de la telenovela Abismo de pasión, con el cual quedó afectada de su cadera porque cayó en una alberca que no tenía agua.