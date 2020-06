No desea dejar a Superman

Ciudad de México.- A pesar de los rumores que lo colocaban fuera del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés), Henry Cavill dejó en claro que quiere seguir siendo Superman.



En una dinámica de "Variety" que consiste en que actores entrevisten a sus colegas, Patrick Stewart platicó con Cavill acerca de su rol como Clark Kent, a lo que el británico mostró su interés por seguir con el papel por todo lo que representa el último hijo de Krypton.

"Siempre he sido fanático de Superman. Con un personaje como ese, llevas el manto fuera del set. Se convierte en parte de tu representación pública. Cuando conoces a niños, ellos no necesariamente me ven como Henry Cavill, pero pueden verme como Superman, y eso conlleva una responsabilidad".

HA SIDO DE GRAN AYUDA

El británico declaró que el personaje de Superman ha hecho que él sea una mejor persona y le ha ayudado a replantearse varias cuestiones de su vida.

"Es bueno y amable. Cuando comienzas a comparate con él, porque lo estás interpretando, comienzas a mirar hacia dentro y dices '¿Soy buena persona? ¿Puedo ser una persona lo suficientemente buena para ser Superman?'. Entonces escuchas un susurro que dice 'No', lo ajustas y te aseguras de ser mejor persona".

El actor que dio vida al Profesor Xavier preguntó acerca de la versión que saldrá de la Liga de la Justicia, a lo que Cavill dijo no saber nada al respecto, pero que se alegraba por Zack Snyder.

"Realmente no puedo decir nada aparte de que HBO Max lo lanzará y que será la versión final de Zack, no sé más que eso. Estoy feliz de que Zack se haya dado cuenta de su visión. Es importante que un cineasta y un narrador tengan su visión y la muestren al mundo".