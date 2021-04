No desea cárcel para Ninel

Aunque Giovanni Medina afirma que no desea que su ex Ninel Conde pise la cárcel luego de que su actual pareja Larry Ramos fue detenido por el supuesto fraude a varias personas en Estados a Unidos, da gracias a las autoridades por no haberle otorgado la custodia a Ninel, pues el menor pudo haber estado expuesto durante la detención de Ramos y Conde hace unos días.

"Hay que agradecer a las autoridades por proteger a mi hijo. Hace algunos meses promovíamos una orden de restricción ahí estaban en algunos medios de comunicación los aplaudidores de siempre que criticaban esta medidas que es de protección. Nosotros tenemos información de que el señor fue detenido en compañía de su esposa, imagínense a donde estaría mi hijo, de eso lo estamos protegiendo. Al final el tiempo marcó que teníamos razón al cuidarlo y protegerlo de esta situaciones que no tiene por qué vivir", dijo Medina.

A su salida del juzgado familiar donde Giovanni acudió para una audiencia en la que se revisaría la posibilidad de que la mamá de su hijo pudiera ver de manera presencial al menor, y a la que ella no acudió, Medina detalló que la detención de Ramos y Conde es una muestra más de que el hijo de ambos debe permanecer en custodia de él y no de la cantante.