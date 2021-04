No descuide a sus mascotas

Mayté Pineda Álvares, presidente de La Fundación de Rescate y Adopción de Mascotas (FRYAM) comentó que cada temporada vacacional las familias salen y dejan a los perros y gatos, solos sin comida o en la calle.

"Que no los dejen a la deriva porque una mascota es una un integrante más de la familia, o se la llevan si es una mascota pequeña o si es grande que no pueden llévesela, hay lugares donde hay pensiones para que la pueden dejar resguardada, que no la dejen amarrado con mucho agua o con mucho alimento", dijo.