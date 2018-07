No se descartan cambios en el CS

Nos encontramos en compás de espera en cuanto a las indicaciones que pudiera girar el subsecretario de salud en el Estado, a través de nuestro jefe de jurisdicción Victor Alvarez, por el momento no hay nada al respecto, pero no descartamos que esto se pudiera dar durante el mes entrante . Daniel Reyna Veloquio, director de la unidad médica

, Tam.- En espera de recibir nuevas indicaciones relativo a cambios y modificaciones que pudiera incluir rotación de personal asignado a otros módulos entre ellos al, se encuentran en la dirección del Centro deRector tras la reciente visita que realizara el subsecretario deen la entidad doctor Mario Cantú Salinas.

Entrevistado de manera breve por este reportero el director de la unidad médica Daniel Reyna Veloquio, dijo que derivado de las observaciones del subsecretario a las instalaciones y el trabajo que desempeña el personal en general, casos en los que algunos no desquitan en lo más mínimo el sueldo que perciben y que por consiguiente no son productivos no se descartan cambios y rotaciones en cuanto al la plantilla de empleados.

"Nos encontramos en compás de espera en cuanto a las indicaciones que pudiera girar el subsecretario de salud en el Estado, a través de nuestro jefe de jurisdicción Victor Alvarez, por el momento no hay nada al respecto, pero no descartamos que esto se pudiera dar durante el mes entrante".

Y es que el subsecretario entre las observaciones a los trabajos de remodelación en una primer y segunda etapa, dijo que habrá que corregir lo que se tenga que hacer, en tanto que en cuanto al personal y su desempeño, algunos argumentaron que están relativamente "sin chamba" por las obras que aún no concluyen, por lo que no descartó que pudieran ser reasignados a otros módulos donde realmente sean productivos en beneficio de los miles de afiliados con los que cuentan los módulos y la unidad del Centro de Salud Rector, sino no tiene caso que les sigan pagando un sueldo.