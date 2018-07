No descarta serie

Ciudad de Mexico.- Para Thalía es bastante común volverse viral, ya sea por sus fotos, sus escenas de telenovelas de antaño, sus videos o por participar en los retos que circulan en las redes sociales.

La cantante ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y hacerlas parte de su día a día.

SE DIVIERTE

"Es una cosa que me ha unido con esa gente, con los clubes de fans, con la gente que tal vez ni sepa quién soy yo, pero que les llama la atención las cosas que hago, las cosas que digo, los videos divertidos... A mí me gusta divertirme en la vida y yo creo que eso es lo que hace que, de pronto, algunas de las cositas que yo suba se hagan virales, porque me gusta divertirme, la vida pasa muy rápido y hay que divertirse", dice vía telefónica.

Con más de tres décadas como cantante y actriz, Thalía opina sobre la idea de que nuevas generaciones no la conozcan. "Es algo súper atrayente, esa idea es como un imán para mí porque entonces me hace tratar de reinventarme y me hace entender y revisar para dónde van los caminos musicales, los caminos sociales y políticos".

La ex cantante de Timbiriche comentó que le encanta "entender para dónde se está moviendo la sociedad, la gente y el colectivo. Siempre he sido así como medio investigadora, para ver qué es lo que viene musicalmente, cuál es la tendencia que los chavos están siguiendo, quiénes son los compositores y cantantes... Me gusta acercarme a esa gente. Eso te refresca y te mantiene al pie del cañón. Además de que yo no dejo de hacer cosas, soy muy hiperactiva".

Thalía no tiene empacho ni temor de ser parte de géneros como el urbano. El estilo musical es la tendencia en las listas radiales, descargas musicales y videos más vistos.

Con la canción "No me acuerdo", Thalía suma su tercera canción estilo reggaetón. Sin prejuicios al género, la también actriz dice que entiende por qué otros artistas se niegan a ser parte del nuevo pop.

FIEL A SU ESTILO

"Mucha gente pierde su identidad al hacer o tratar de ser tendencia, y para mí lo más importante es seguir mi columna vertebral, ser fiel a mi estilo. Cuando yo compongo, lo hago con mis estilos de armonía, donde yo siento que tiene que entrar el coro, o donde tiene que entrar el verso. Cuando interpreto mis canciones, las canto como yo soy, no cambia mi forma de cantar para quedar igual que otros. Me gusta la curiosidad, me gusta mezclar mi estilo, que es muy popero, con bachata, como cuando lo hice con Romeo Santos o Prince Royce, o cuando hice hip hop, o jazz con Tony Bennett y Michael Bublé, o como ahora con lo que hice con Malumna. Pero sigo siendo yo".

"No me acuerdo", en el que hace dueto con Natti Natasha, puede ser parte del fenómeno del género urbano, con todo y sus críticas. El video tiene actualmente más de 175 millones de reproducciones en YouTube.

"Esta canción habla de una mujer fuerte, que defiende su punto de vista, que está segura de su ser. Yo soy así, pero si te molesta, date la vuelta y ahí está la puerta, y mucha suerte en tu vida. Es una mujer fuerte y en libertad, que también es un reflejo de un movimiento fuerte que está pasando en esta música, donde las mujeres se están uniendo y haciendo este tipo de sugerencias", explica.

Varias vidas en una

En las tendencias también están las series biográficas de personajes famosos. Thalía Sodi asegura que no descarta hacer una sobre su vida. Pero que necesitaría un gran equipo de guionistas.

Tampoco desecha la actuación, quisiera volver a un set, pero señala que el proyecto tendría que ser muy innovador para contar con ella. (SUN)