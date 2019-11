No descarta llegar al altar

Tania Ruiz afirmó que la relación que sostiene con el ex Presidente Enrique Peña Nieto la hace sentir plena, por lo que no dudaría llegar al altar si se da la oportunidad.

En una entrevista para la revista ¡Hola!, la modelo reveló que considera que el matrimonio es algo que sólo se puede hacer cuando se tiene total seguridad como pareja, algo que asegura que tiene con el también ex Gobernador del Estado de México.

CONVENCIDA DE UN ¡SÍ!

"Sí daría el paso sin pensarlo dos veces. No es algo de lo que ya hayamos hablado o que esté en nuestros planes, pero sí es una pareja que me llena en todos los aspectos", compartió.

Para Ruiz, una de las decisiones más importantes en la vida es la elección de la pareja, por lo que se siente satisfecha con la relación que mantiene hasta ahora con el ex Mandatario.

La modelo dijo que después que se hizo publica su relación con Peña, recibió múltiples ataques y comentarios negativos en sus redes sociales.

"He recibido muchos comentarios negativos, pero me he tomado el tiempo de contestarles y muchos acaban pidiéndome disculpas", declaró.

SIN PROBLEMAS POR LA EDAD

Ruiz considera que la diferencia de edades (21 años) tampoco es un problema, y tampoco descarta del todo la posibilidad de volver a ser madre.

"A veces sí tengo ganas, por darle un hermano a Carlotta y porque cuando amas a una persona es muy bonito tener una parte suya, pero no estoy segura", confesó.