No descarta dueto

Ahora que Kimberly Flores ha decidido lanzarse como cantante con la canción "Vacilar", la modelo y esposa de Edwin Luna señaló que planea sacar otras canciones inclinadas al género urbano. Por otro lado, su esposo, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, no descartó que pueda haber una colaboración entre ambos en algún momento.

"Me da mucho gusto que se haya animado a involucrarse en algo en lo cual yo también he trabajado (la música), trato de transmitirle a ella algunas de mis experiencias, es un sueño que ella tenía y me da gusto poder ser parte de eso", dijo el cantante.

"Sí lo hemos platicado (sobre una colaboración), sí está considerado y yo creo que lo vamos a hacer porque si hemos tenido la bendición de colaborar con distintos artistas, imagínate con mi esposa, encantado".

MUY CRITICADA

La canción tiene poco más de medio millón de vistas en YouTube y ha sido criticada, pues usuarios de esta red señalan que Kim no tiene aptitudes para el canto, pero también tiene "likes".

La pareja acudió este martes al programa "Guerreros 2020", producido por Magda Rodríguez para Canal Cinco, de Televisa, y se dijeron muy contentos de poder vivir esta experiencia, ya que ambos aman el deporte. Durante la transmisión compitieron en el equipo de los Leones.

El programa se transmite de lunes a jueves a las 20:30 horas.

Con el trabajo parado por la pandemia, el matrimonio ha pasado más tiempo en casa, algo que para Edwin es una bendición, pues ha podido convivir más tiempo con sus hijos.