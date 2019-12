No descarta Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara, en comprar a Chivas

Todo es posible en la vida, incluso que Angélica Fuentes, exesposa del fallecido Jorge Vergara, comprará a Chivas.

En entrevista para La Octava, la empresaria dejó abierta la posibilidad de volverse dueña del equipo en el futuro, pero explicó que no es algo que le gustaría, pues en realidad volvió a México para invertir en proyectos que beneficien a las mujeres.

"¿Por qué no? Todo es posible en la vida", dijo Fuentes.

La ex copropietaria de Grupo Omnilife manifestó que ante el fallecimiento de Vergara se ha iniciado una campaña de desprestigio. Por ello, aprovechó para dejar en claro que nunca envenenó al empresario.

"No nada más diciendo que si yo lo traté de envenenar, sino llamándome asesina. Me parece que ahí ya se pasaron y cruzaron a un lugar insospechado que yo jamás me pude imaginar", dijo.

Fuentes también reveló su deseo porque las hijas que procreó con Vergara reciban lo que corresponde con respecto a los bienes que dejó.

"Que mis hijas tengan lo que verdaderamente les corresponde por ser dos de los cinco hijos de Jorge Vergara", expuso.