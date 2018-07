No descarta AMLO invitar a Meade a su administración

Ciudad de México

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dejó abierta la posibilidad de invitar al ex candidato presidencial del PRI, PVEM, Nueva Alianza, José Antonio Meade, a formar parte de su gobierno.

En conferencia y a la pregunta de si le ofrecería a Meade Kuribreña un cargo en el Banco de México, respondió: "Tengo el compromiso de hablar con él. El día de la elección que hablamos por teléfono, quedamos en que íbamos a platicar, lo mismo a Ricardo Anaya; no he podido ahora, pero quiero platicar con ellos".

A la petición de que especificara si era un hecho la invitación, López Obrador dijo:

"No sé, para eso quiero platicar con ellos para respetuosamente saber cuáles son sus planes, que han decidido hacer. No me puedo meter en decisiones que a ellos le corresponden, yo estoy en un plan de reconciliación porque nos importa mucho".

En este contexto, la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle García, informó que Alberto Montoya será nombrado subsecretario de su sector y rechazó que la versión de que Manuel Barttlet será el próximo titular de CFE y Octavio Oropeza director de Pemex.

Reiteró que revisarán el caso de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en sobornos a cambio de contratos de obra pública, pues no habrá impunidad ni corrupción.