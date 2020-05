No desbordarán hospitales por Covid-19.-AMLO

Cd. de México.

"Pues va de acuerdo a lo que se proyectó, lo que han calculado los expertos, los especialistas, los matemáticos, le voy a pedir a López Gatell que les de las proyecciones", dijo. "Se está atendiendo a la pandemia, lo más importante de todo es que a pesar del sufrimiento y de la pérdida de vidas humanas hemos podido evitar un desbordamiento". -¿Se descarta que esto ocurra?, se le preguntó. "Ya lo podemos descartar", respondió el Mandatario.

"Nos ayudó mucho que funcionó la estrategia de los médicos y científicos mexicanos de aplanar la curva, porque si no se hubieran tomado las medidas de la sana distancia y si no nos hubiese ayudado la gente, sí hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas (...) estamos haciendo todo lo que nos corresponde y nada que ver con los países que desgraciadamente han sido muy afectados y no puedo, por pudor hacer comparaciones".

Sobre cuándo iniciaría la baja en la curva de casos, el Presidente dijo que el subsecretario López-Gatell será el encargado de hablar al respecto. "Prefiero que se lo pregunten al doctor Lopez-Gatell porque se tienen todas las proyecciones y que les expliquen porque si yo les digo algo ahora, todo lo que diga será usado en mi contra, entonces mejor esperemos en la tarde que el Doctor lo explique con todos los elementos", agregó.