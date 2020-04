´No den despensas´, dice AMLO a narcos

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los miembros del crimen organizado no repartir despensas y sí bajarle a la violencia en el país.

En su conferencia mañanera, afirmó que ni siquiera con la situación del coronavirus se "han calmado" los criminales.

"Estamos atendiendo lo del coronavirus pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus se han calmado, entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, no, mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias", dijo.

"Ustedes mismos, los que se dedican a esas actividades, si me están escuchando, si me están viendo, hay que tenerle amor a la vida, es lo más sublime, es una bendición, entonces dedicarnos a cuidarnos, a cuidar las vidas de los demás y las vidas propias, no las despensas".

Comparó la entrega de despensas del narco con las que se hacían previo a las elecciones.

"Ora ya me salieron como los que estaba antes que repartían despensas, frijol con gorgojo, y decirle a la gente vamos a seguir ayudando a los pobres, a todos, pero de preferencia a la gente humilde y cada vez más y puede ser como están proyectando los economistas, tecnócratas que se va a caer la economía porque es un asunto mundial, sí, puede ser, pero lo mucho o poco que tengamos se va a distribuir mejor y siempre con justicia y justicia es darle más al que tiene menos", afirmó.

REPARTO EN GUANAJUATO

Presuntos integrantes de dos organizaciones criminales regalaron despensas a los habitantes de Guanajuato por la contingencia sanitaria que ha causado el Covid-19.

Los supuestos sicarios, con pasamontañas y armas largas, repartieron los paquetes de alimentos y productos de higiene en la zona oeste de la entidad, según lo expuesto en redes sociales.

En el Municipio de Romita, a 39 kilómetros de Guanajuato capital, desde el pasado 18 de abril comenzó el reparto de los presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En imágenes y videos se observan a las personas haciendo fila para recibir los paquetes que tienen al frente las iniciales de la organización criminal.

"De parte del señor de los gallos y sus amigos de Guanajuato. Unidos con el Pueblo", dice un texto pegado en las despensas.

En León, un grupo de sujetos que se autodenominaron como integrantes del Cártel de los Durangos (CLD), presuntamente afín al Cartel de Santa Rosa de Lima, hicieron también entregas.