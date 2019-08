No demolerán el Puente Roto; será reparado

Tampico, Tam.- El Puente Roto de la carretera Tampico-Mante no será demolido en su totalidad, pues será utilizado entre un 60 y 70 por ciento de su construcción para su rehabilitación total, informó Arturo Vázquez director del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tamaulipas.

Dijo que ya realizaron una revisión parcial del puente y éste aún pudiera recuperarse con una inversión inferior a la prevista.

Refirió que se está revisando qué terraplenes tienen que reconstruirse y cuáles permanecerían, pero sobre todo construir un sistema de drenaje perimetral el cual considera es lo más importante, "porque es una zona baja y muy inestable".

Precisó que aún no tienen el monto de inversión que se aplicará al referido puente construido en el sexenio de Felipe Calderón, pues aún requieren de los estudios completos e invasivos, "no podemos hablar de una inversión, si no tenemos los estudios necesarios, pero teniéndolos los entregamos a la Api de Altamira para que soliciten el presupuesto a la Secretaría de Hacienda".

Informó que el dictamen está a cargo de la SCT y no generarán cargos a la Administración Portuaria Integral de Altamira, "entre nosotros no vamos a intercambiar facturas".

Por último reconoció que es urgente que se lleve a efecto esa reparación, pues ha costado múltiples accidentes además de vidas.