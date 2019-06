No debemos maltratar a migrantes: AMLO

Ojinaga, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para lograr el bienestar de los pueblos no debe maltratarse a los migrantes.

"Ya se inició un plan en el sureste de México y nos vamos a poner de acuerdo con los Gobiernos de Centroamérica y eso lo haremos respetando los derechos humanos. No debemos de maltratar a los migrantes", dijo López Obrador.

"Hoy, en la mañana, decía yo que los que han leído la biblia saben que no se recomienda maltratar al forastero, no maltratar al migrante. Por eso, tenemos que buscar una solución que signifique que haya trabajo y bienestar en los pueblos".

Durante un evento de entrega de programas del Bienestar en Ojinaga, Chihuahua, el tabasqueño afirmó que su Gobierno logró evitar la "trampa de la confrontación" con Estados Unidos al llegar a un acuerdo para atender la migración. Y, dijo que la crisis fue pasajera y que ya se superó.

"Acabamos de pasar una crisis porque nuestros vecinos amenazaban con cobrar impuestos a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos.

"Fue una crisis -así lo sostengo- pasajera, transitoria, no caímos en la trampa de la confrontación, porque no queremos pelear con el Gobierno de Estados Unidos y mucho menos nos vamos a pelear con el pueblo de Estados Unidos. Afortunadamente hubo un arreglo", destacó.

El Mandatario federal aseguró que México ayudará a los migrantes y a generar desarrollo en sus países de origen para que esa gente no se vea en la necesidad de migrar.

"Esto significa que México va a ayudar a los migrantes, va a apoyar a los que por necesidad se echan a andar a buscarse la vida. Vamos a invertir en el sureste y estamos promoviendo un programa para que haya desarrollo en los países de Centroamérica, porque en esos países hay crisis económica y bienestar social y la gente se ve obligada a emigrar, que es lo que nosotros estamos sosteniendo como politica migratoria.

"Para este caso y para cualquier situación en el mundo, planteamos que haya desarrollo para que se generen empleos en los lugares de origen, de la gente, para que así no haya necesidad de emigrar", comentó.

Asimismo, afirmó que se deben atender las causas sociales que obligan a los pueblos a migrar.

"Eso se lo he dicho dos o tres ocasiones al presidente Donald Trump, le he escrito sosteniendo esta postura, y yo celebro que ahora se haya aceptado este acuerdo, porque no nos conviene el pleito, la confrontación; lo cortés no quita lo valiente", expresó.

El Mandatario federal agregó que México no busca una guerra comercial con el vecino del norte, y que la economía nacional ya va en recuperación tras días de depreciación del peso.

"La política se inventó para evitar la guerra. Nosotros no queremos la guerra comercial con Estados Unidos. Se logró este acuerdo y esta semana estuvo más tranquilo y así espero que estemos hacia adelante, se tranquilizó la economía, ya se había depreciado un poco nuestro peso y, a partir de que se resolvió este problema, se fortaleció el peso mexicano. Y va bien la economía", agregó.