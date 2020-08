No cumplen expectativas

Los Rayados del Monterrey sólo han ganado 1 juego de 14 posibles en duelos de Liga MX en todo lo que va del 2020, por lo que el club está quedando a deber, aseguró el mediocampista reynosense Alfonso González.

“Es duro sabiendo el plantel que tenemos”, dijo González, actual jugador de relevo del Monterrey.

“Somos conscientes que estamos por debajo de las expectativas, debajo de donde debería estar este equipo, donde la afición lo merece, pero con una oportunidad grande de poder hacer las cosas bien, de revertir esto y créeme que estamos redoblando esfuerzos para poner al Monterrey en donde debe estar”.

Señaló que aunque en lo que va del Torneo Guardianes 2020 han generado opciones de gol, siempre hay cosas por mejorar, como la contundencia.

Sobre su desempeño individual, González reconoció que le falta creérsela y ser constante.

“Estoy muy contento aquí, siento que aún me quedan cosas por demostrar, cosas por dar aquí, me falta crecer, creo que todavía tengo una oportunidad gigante en este club y me gustaría hacerlo, marcar una diferencia, ser parte importante del equipo y de la institución”, explicó “Ponchito”.

“(Le ha falta) Sentirme quizá con más confianza, creo que es un tema muy personal, muy de mi parte, si bien siempre he trabajado al máximo y me entrego en cada entrenamiento, al final creo que va a depender mucho de mi, de lo que yo pueda marcar en los minutos que yo pueda estar, si son 5, si son 10 o sea todo el partido”.