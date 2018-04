´No culpable´ se declara exgobernador Yarrington. Asiste a segunda audiencia

Brownsville, Tx.- Durante la segunda audiencia en la Corte Federal de Brownsville, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró no culpable de los cargos federales que pesan en su contra.

El exgobernador ingresó al edificio de la corte federal aproximadamente a las 11:45 de la mañana de ayer y custodiado el convoy por elementos de los US Marshall en una unidad blindada.

En punto de la 1:34 pm, Yarrington ingresó al recinto federal, encabezado por el Juez Ronald Morgan y escuchando los cargos concretos en su contra, donde en esta ocasión fue acompañado por su abogado de oficio, Carlos Noel Monarrez, integrante de la firma de abogados Valdez y Monarrez, con oficinas en Brownsville.

La audiencia duró un máximo de 10 minutos, donde Tomás volvió aparecer con su misma vestimenta (una camisa a cuadros y pantalón de mezclilla y tenis) igual como cuando descendió procedente de Italia el viernes pasado 20 de abril.

Durante la participación de Yarrington en la audiencia, se mantuvo de espalda a la audiencia y frente al juez federal, con un auricular donde fue traducido nuevamente la lectura de sus cargos, haciendo constar que es Jesús Tomás Yarrignton Ruvalcaba con 61 años de edad y con estudios máximos de maestría en administración pública.

Se estableció que la siguiente audiencia se lleve a cabo el próximo 21 de mayo donde se establecerá la selección de un jurado e iniciar el proceso judicial.

Asimismo se estableció el plazo correspondiente para el inicio del juicio de Yarrington, inicie el próximo 8 de junio en esta corte de Justicia del Sur de Texas.

En el lugar se mantuvo una representación consular por parte del consulado de México en Brownsville, quienes se mantienen dando seguimiento puntual al caso y apoyando al mexicano que se mantiene enfrentando un proceso judicial en Texas.

-

DATO CURIOSO

De acuerdo al proceso de asignación de la defensoría, se establece en documentos oficiales que la primera opción establecida para llevar a cabo el caso, desestimó la solicitud para dar paso a un segundo bufete para realizar la defensa.

Sin señalarse los motivos para no tomar la defensa (bufete abogados Atlas Hall & Rodriguez LLP) con oficinas en Brownsville, evitó llevar el caso del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.

-

DEVASTADO

Tras concluir la segunda audiencia de Yarrignton Ruvalcaba en la corte federal, Víctor Alvarez dijo sentirse devastado de ver la condición que enfrenta su hermano en la corte de Estados Unidos.

"Yo me siento devastado de verlo así, de ver a su hermano encadenado "yo no estoy de acuerdo ni siquiera con encadenar a un perro...imagínense cómo me siento, expresó.

Alvarez, quien tiene 30 años como pastor en Brownsville, dijo se convertirá en su guía espiritual para enfrentar este proceso judicial que se mantiene en contra de Tomás en estos momentos.

"Aun no he podido hablar con él, pero se realizarán las diligencias para ingresar y poder platicar con él en el momento que las autoridades otorguen la apertura", expresó.

SEÑALAN. Primera defensa argumenta no poder llevar el caso, cambian abogados de oficio.