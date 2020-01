No cuesta limpiar los antecedentes penales

Laredo, Tx.

Quienes hayan sido arrestados por cualquier delito, pero no sentenciados, que su caso se haya desestimado, desvanecido, cerrado sin concluirlo un juez, sin dictar condena de ningún tipo, les pueden desaparecer antecedentes criminales, limpiar su historial de arrestos; es gratis, sin costo alguno.

El estado de Texas lo ofrece y Río Grande Legal Aid, Organización No Gubernamental y Sin Fines de Lucro, lo hace, ayudando a la gente de escasos recursos con fondos federales suministrados por la Corporación de Servicios Legales (LSC, por sus siglas en inglés), dependencia del gobierno de Estados Unidos.

Río Grande Legal Aid (RGLA) tendrá su clínica semestral a fin de este mes, el martes 28, miércoles 29 y jueves 30; hay espacio para 144 personas, que serán las beneficiadas con esta ayuda legal sin costo; para ello, los interesados tienen que separar su cita pues se trabajará con ese sistema. Se desea evitar que se saturen las oficinas ubicadas en el número 1701 de avenida Convent, entre las calles Callaghan y Garza.

Hay que llamar ya, al teléfono (956) 718-4683, dijo el abogado Israel Reyna, quien trabaja para RGLAE, organismo civil que en Laredo en siete años ha ayudado a alrededor de un millar de personas a obtener este beneficio.

"Por más de siete años se ha prestado este servicio gratuito en esta ONG, que recibe fondos federales para ayudar en asuntos legales a los desprotegidos y más necesitados", declaró el abogado Reyna.

Y se actúa en defensa de los más necesitados, aún contra acciones del propio gobierno federal, llámese Mariscales de Estados Unidos, Patrulla Fronteriza, Aduanas y otros, sobre todo con casos de arrestos injustos o de uso excesivo de fuerza, explicó el entrevistado.

LIMPIA AYUDA

Estos casos se ventilan en la Corte Nocturna de Justicia Social, que ocurre la noche del segundo martes de cada mes.

"Sabemos muy bien que todo arresto impacta negativamente en la vida de las personas y sus familias, por el hecho de que se cierran puertas y oportunidades en todos lados, laborales por ejemplo, en el gobierno muchas dependencias prohíben contratar a alguien con antecedentes, pero si tu borraste tu historial de antecedentes criminales y hoy quedo limpio, con esta ayuda, hoy mismo puedes decir en tu aplicación de trabajo, que nunca has dio arrestado y no vas a parecer en ningún archivo electrónico, porque todas las dependencias de la ley, están obligadas a borrar tu antiguo historial criminal", explicó el abogado.

El Fiscal de Distrito del Condado de Webb, los jueces de esta circunscripción, son quienes han colaborado con este programa, ellos son quienes resuelven actuar eliminando historiales.

"Que la gente saque en la Fiscalía de Distrito y en el Departamento del Sheriff, su historial criminal, es uno de los requisitos a traer a esta clínica de ayuda, cuando le toque su cita, así como que el caso de su arresto haya sido en Laredo, siendo residente o no de esta ciudad.

"La ley de Texas otorga derecho a los no hallados culpables, no son convictos por esas ofensas que les detuvieron, porque se desestimó el caso, por la discreción del fiscal de proceder o no, y es que muchas veces faltan evidencias, le marca el alto un patrullero local, condado, estado y no hay pruebas de nada, no hay base para arresto o por capricho del oficial, entonces se desestima el caso y hay que limpiar ese historial", concluyó el abogado Reyna.