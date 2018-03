‘No crucen el río, pueden ir a trabajar de forma legal’

“Se pueden buscar muy buenas oportunidades legales en otros países y sobre todo ponemos en alto a México, es mucho mejor irse legal”, dijo Susana Olmedo García, trabajadora agrícola, habitante de Matamoros, Tamaulipas.

En próximas fechas Susana estará laborando en las Islas de Madeleine Quebec, en Canadá, en una empacadora donde va a trabajar con crustáceos y moluscos (la langosta y cangrejo), ayudará acomodarlos para la distribución.

Desde hace dos años que la tamaulipeca tiene contratos con la empresa canadiense, incluso siempre le vuelven a llamar para que siga laborando con ellos.

“La empleadora nos sigue llamando año con año y tenemos muy buenas prestaciones, es mi segunda temporada, son dos años, me han tratado excelente, nos dan todos los servicios que vienen en nuestro contrato y no tenemos ningún problema”, dijo Susana.

La empresa le paga por hora y el contrato consta de 40 horas, que se le paga a 12.54 la hora en moneda canadiense.

“Pienso seguir trabajando allá, me siento muy bien, me dan muy buen trato, y sobre todo me voy con un permiso, me voy legal porque cumples con tu contrato y regresas a tu país”, explicó.

Junto con Susana, este año se fueron 29 empleados de toda la República Mexicana a la empresa y este año se extendió a 34 personas beneficiadas, pero hay otras empresas que también contratan.

Susana prefirió no hablar de las políticas de los Estados Unidos, por el contrario recomendó a los interesados en trabajar en el extranjero, a que busquen oportunidades laborales legales, donde no tengan que cruzar el río Bravo, pasar peligros o venir en un tráiler con otros migrantes.

‘Invadirán’ Canadá

De acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y Prevención del gobierno federal, con el programa de Trabajadores Agrícolas en Canadá, en este año se va a permitir que 27 mil trabajadores mexicanos vayan a Canadá.

Cada trabajador se va con una visa que se tramita desde el gobierno, los cónsules ya fueron a los lugares de trabajo para verificar que todo lo que ofrecen se cumpla y las condiciones sean las que se han especificado.

Los trabajadores se despiden en el aeropuerto y tiene muchos años acudiendo a las mismas empresas, ya que los empresarios los piden por su nombre, porque saben a quienes quieren que vayan a laboral.

Las autoridades federales esperan replicar este mismo modelo en los Estados Unidos, para que personas puedan trabajar legalmente.

Los interesados se van algunos meses, pero regresen todos los años, por lo que no se rompen los lazos en la familia.

Calidad

29 empleados de toda la República se fueron este año a la empacadora.

34 personas a lo que se amplió la demanda de mano de obra también este 2018.