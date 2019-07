´No crean que soy tonto, soy colmilludo´: AMLO

Chiapas.

Al iniciar su discurso, pobladores de Bochil gritaron por la falta de medicamentos y también de algunas becas para niños de escuelas primarias. "Tampoco crean que soy tonto, ya soy 'colmilludo'... Ya lo sé, ya les dije que no me estoy chupando el dedo", respondió el presidente.

Las protestas cesaron y López Obrador sostuvo que el ausentismo está mal y que los maestros que tienen semanas de martes a jueves no son democráticos, sino irresponsables.

"Si hay ausentismo que está mal, no debe de haber ausentismo, nada de semana de martes a jueves. Si se es democrático, se tiene que ser honesto, nada de decir 'soy del movimiento democrático magisterial pero no voy a dar clases', tú no eres democrático, eres un irresponsable", expresó.