No cooperan con transición

Valle Hermoso, Tam.- El presidente del equipo de transición, Carlos Salinas Garza, afirmó a EL MAÑANA que a 17 días de haber iniciado el proceso de transición, las autoridades actuales a punto de salir no están cooperando ni proporcionando ningún dato a la administración entrante.

"Nos estamos presentando todo los días (el equipo de transición), pero no estamos siendo recibidos, nos ven mal, no nos proporcionan datos, no cooperan con nosotros, para todo ello se están levantando actas que en su momento se habrán de presentar ante la auditoria general del Estado", dijo.

Informó que ellos a la fecha nada pueden hacer al respecto, sin embargo, sí pueden dejar constancia de que no se les está cooperando y en su momento podría haber sanciones ante los responsables.

Otro integrante del equipo de transición, informó que el actual presidente (Daniel Torres), había dado la indicación a los directores de los diferentes departamentos, de que se hicieran de la vista gorda y que no cooperara, al fin nada les iba a pasar.

Faltan poco más de 10 días para que la nueva Administración Publica tome funciones y hasta el momento no se han recibido documentos que coadyuven con el buen funcionamiento del un Gobierno Municipal.