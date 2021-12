No consideramos vacunar a menores de 15 años.- Gatell

"En México no estamos considerando vacunar a niños menores de 15 años, es una lógica de salud pública, una lógica técnica", indicó en conferencia mañanera de AMLO.

"La OMS no ha recomendado la vacunación a niños, no, no se ha recomendado, la OMS no ha recomendado la vacunación a niños, al contrario, la OMS repetidamente ha insistido qué tenemos un problema mundial en distribución de vacunas y ha llamado que se procure la vacunación en países de baja vacunación".