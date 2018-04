No conozco a Napoleón, asegura López Obrador

Andrés Manuel López Obrador reveló que no conoce al dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, quien fue postulado por su partido como candidato al Senado por la vía plurinominal.

Reunido con empresarios de la American Chamber México, el aspirante fue cuestionado por la decisión de llevar al Congreso a personajes polémicos como Gómez Urrutia y la exautodefensa de Guerrero, Nestora Salgado.

¿Te ha apoyado Napoleón en tu campaña?, preguntó la moderadora Adriana Pérez Cañedo.

"No, no lo conozco, nunca lo he visto, respondió el tabasqueño provocando risas y comentarios de los presentes.

Sin embargo, justificó la postulación de Gómez Urrutia y de Salgado al asegurar que han sido perseguidos por el Gobierno.