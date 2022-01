´No confiamos: El poder envanece´

Los nerviosos alegatos y explicaciones que Marcelo Olan Mendoza, director de Atención Social Municipal daba a los inconformes de la Liga Independiente de Béisbol de Reynosa por la "toma" de los campos para albergar allí a 2 mil 400 migrantes, eran seguidos con mínimo interés por Miguel Loza.

Cuando el reportero dejó de grabar las declaraciones del funcionario municipal, éste le preguntó si aceptaban o estaban de acuerdo con lo dicho y expuesto y de inmediato sus ojos se enfocaron hacia el reportero de EL MAÑANA y respondió: "No, no confiamos"- ¿Por qué qué es lo que desconfían? -se le volvió a interrogar: "No creemos, pues el poder envanece a las personas", expresó.