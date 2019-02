No confía en el concierto

Caracas, Venezuela.

Roger Waters criticó el concierto Venezuela Live Aid, destinado a la recaudación de fondos y ayuda humanitaria para el país sudamericano.

El ex bajista de Pink Floyd señaló que el espectáculo, promovido por el empresario Richard Branson, solo es un intento de Estados Unidos para tomar el control de Venezuela.

DURAS CRÍTICAS

Las críticas del músico surgieron en medio del enfrentamiento entre el Presidente Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó, a quien gran parte del hemisferio Occidental y países europeos reconocen como el legítimo Mandatario venezolano.

El Gobierto de Maduro llevará a cabo un concierto en la frontera con Colombia como reacción al de Branson, que se

se realizará el 22 de febrero en territorio colombiano.

"Nada de esto tiene que ver con ayuda humanitaria, Richard Branson está trabajando para el plan de Estados Unidos, que no es otro que tomar control de Venezuela", dijo Waters en un video divulgado el martes por la televisión estatal venezolana.

SIN CONFLICTO

El también activista agregó que amigos suyos le contaron que en Venezuela no existe conflicto.

"Están ahora en Caracas, y hasta ahora no hay guerra civil, no hay violencia y tampoco hay asesinatos, no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores. No hay eliminación de la prensa, nada de eso esta sucediendo, a pesar que esa es la historia que se nos esta vendiendo al resto del mundo", expresó Waters.

Waters añadió que no quiere que el país sudamericano se convierta en otro Irak, Siria o Libia.