No confía AMLO en el INE ni en el TEPJF

Villahermosa, Tabasco.- El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló hoy que no le tiene confianza al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) ni tampoco al Instituto Nacional Electoral (INE).



“Yo necesito tener todos los elementos porque no le tengo confianza al Tribunal, pero tampoco le tengo confianza al INE”, expuso .

Entrevistado al término de una reunión privada con empresarios tabasqueños, mencionó que indagará más sobre el tema para actuar de manera responsable y no pronunciarse si es que no tiene todos los elementos para no adelantar vísperas.

Añadió que el Tribunal Electoral prohibió que se abran los paquetes, y eso tiene una razón de ser porque puede hacerse mal uso de las boletas o de las actas.

Una forma de fraude, a su juicio, es que le pagan a una persona y le entregan tres boletas para presidente en vez de una para cada elección, y las deposita en cada urna.

Ahora que el INE dice que puede generarse incertidumbre por los resultados y que habrá un caos en la noche de la elección, “ya, a ver Andrés Manuel, pronúnciate. No, vamos despacio”.

“Qué vamos a hacer, vamos a noquear, en sentido figurado; vamos a ganar con mucha ventaja”, aseguró.

En relación con la postulación del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que no puede darse marcha atrás porque es un acuerdo del Consejo de Morena y se aprobó por unanimidad.

Ante la sorpresa que también causó esa postulación al interior de Morena, afirmó que todo tiene una razón de ser.

De si Napoleón Gómez Urrutia y la Ministra, Olga Sánchez Cordero, cumplen los requisitos de ley para ser candidatos al Senado por Morena, aseguró que sí.

Añadió que “se pasan” quienes consideran que con estas incorporaciones lo convertirían en el nuevo jefe de la “mafia del poder”.

De la crítica del candidato presidencial de la coalición “Todo por México”, José Antonio Meade, de que no se permitan debates entre candidatos en la intercampaña, dijo entender su situación de querer muchos debates.

“Sería bueno que debatiera con (Ricardo) Anaya, porque están, con todo respeto, disputándose el segundo lugar. Entonces, pues que se confronten y el que gane ya después dialogaría con nosotros”, anotó.

Sobre si está de acuerdo en esta disposición del INE, apuntó que siempre estará a favor de que no se limiten las libertades.