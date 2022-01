No cometas estos errores al reclutar personal

Uno de los principales errores que se suelen cometer es que ofrecen una remuneración menor a las actividades que la persona estaría desarrollando en su cargo, compartió Ricardo Parra, gerente divisional de ventas de ManPowerGroup México y Centro América.

"Cuando no encuentran muchas veces el talento, vemos que los requisitos o el perfil que están pidiendo contra el salario que están ofertando no es congruente, entonces piden muchos requisitos y mucha experiencia, pero quieren pagar poquito, obviamente no va a haber postulantes", comentó.