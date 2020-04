No coincide López Obrador con las proyecciones de crecimiento

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no coincide con las proyecciones de crecimiento económico que planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que estiman una tasa negativa del PIB de -3.9% a un crecimiento de 0.1%.

"Ahora tampoco coincido. Para empezar, no existe normalidad económica, por razones obvias, todo está alterado. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es, son pronósticos para el 21 cuando estamos en el primer trimestre del 20, pues no se me hace correcto".

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que en el caso del petróleo su precio internacional no se va a mantener siempre a la baja.

"Estamos produciendo más que el año pasado y mucho más que 2018 porque hay cerca de un millón 800 mil barriles diarios, lo que haremos es destinar la mayor cantidad a la refinación para no malbaratarlo mientras los precios se mantengan bajo".