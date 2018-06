No a las cirugías

Monterrey, N.L.

Bella Hadid negó, en una entrevista reciente con InStyle, haberse sometido a algún tratamiento estético o cirugía en los labios.

"La gente piensa que me hice cirugías o que hice esto o aquello. Y, ¿sabes qué? Podemos hacerme una revisión digitalizada de mi cara, cariño. A mí me asusta rellenarme los labios. No quiero arruinar mi cara", afirmó la modelo.

La hermana de Gigi Hadid confesó que tiene muchas inseguridades y que aún le cuesta trabajo lidiar con ellas.

"Me tomó mucho tiempo aprender a no escucharlos", dijo sobre los comentarios negativos que recibía por parte de usuarios que la criticaban en línea.

Dichas críticas, incluso, la llevaron a padecer depresión el año pasado.

SUPERA DEPRESIÓN

"Todos que tenemos que superar nuestras cosas, y eso es lo que le quiero decir a los niños estos días. Yo pasé por una fuerte depresión el año pasado, y pienso que fue porque cuando yo era más joven fui acosada en la escuela.

"Y ahora, supongo que no debería ser consciente, la gente me lo dice todos los días, pero es algo personal. Todos pasamos por eso porque somos humanos", contó.

Hadid se describe a sí misma como alguien que en su juventud tuvo grandes caderas y fue un poco rolliza.

La modelo dijo que cuando era menor sus compañeros se burlaban de su cara extraña.