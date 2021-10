No cesan las falsas llamadas

Valle Hermoso, Tam. - Las falsas llamadas a las corporaciones de emergencia no cesan en esta localidad, pues tan solo el fin de semana pasado, se registraron al menos tres reportes falsos.

Las ambulancias se acercaron al lugar y no encontraron ningún vehículo fuera de la carretera, por lo que se regresaron de inmediato a las bases respectivas.

El personal de la C. R. manifestó que no era la primera llamada en falso, pues al menos otras dos llamadas se habían reportado a las corporaciones distintas asegurando sobre accidentes viales en la región, mismos que no se habían encontrado.