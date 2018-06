No a ´Cero tolerancia´. Congresistas unidos por una causa

Estamos unidos en una misma voz, queremos que el presidente nos escuche y cambie las políticas, él tiene el poder para colocar una firma y acabar con esta política inhumana . Filemón Vela, congresista

Brownsville, Tx.- Congresistas de Texas encabezan en Brownsville una mesa redonda que busca derivar la política de "Cero tolerancia" que separa de manera cruel a los menores de sus padres.

"Estamos unidos en una misma voz queremos que el presidente nos escuché y cambie las políticas, el tiene el poder para colocar una firma y acabar con esta política inhumana", reconocieron representante durante la reunión.

El congresista Filemón Vela fue el anfitrión de una mesa redonda con los miembros del Congreso y los defensores locales de inmigración con respecto a la crisis de separación familias que se enfrenta actualmente tras las nuevas políticas de "Cero tolerancia".

El mes pasado, la administración Trump instituyó un plan de inmigración denominada, "Cero tolerancia", el cual está diseñado para evitar que las familias indocumentadas ingresen al país.

La política ha tenido efecto radical al arrancar a los niños de los brazos de sus padres mientras esperan el enjuiciamiento mientras se encuentran recluidos en un albergue temporal masivo.

Mecanismo en el cual los niños son trasladados a las instalaciones de de Refugiados (ORR), donde permanecen un promedio de 56 días, mientras se mantienen a la espera de un proceso.

Los miembros del Congreso visitaron durante el fin de semana el albergue Casa Padre y Casa Presidente en Brownsville, TX-Southwest Key, instalaciones donde se retienen a los niños no acompañados y separados de su familia.

Después de la visita, los miembros y defensores locales de inmigración analizaron el impacto del plan de separación familiar.

TRABAJO. Se establece una alianza que involucra a representantes y sectores de la comunidad.

-

CONGRESO

Joaquín Castro, representante del Congreso se sumó a la solicitud para buscar acabar con la política que, está destruyendo a la familia y la unidad.

"De frente a la problemática, voy hacer todo lo posible para derivar la política de "cero tolerancia" que separa de manera cruel a los menores de sus padres".

"Estamos unidos en una misma voz queremos que el presidente nos escuché y cambie las políticas, el tiene el poder para colocar una firma y no trabajar con esta política inhumana".

Buscamos hacer todo lo posible para terminar está política del Presidente Trump, organizaremos rallys para brindar apoyo, y no nos detendremos hasta cambiar estás políticas que están afectando a los menores.

"El presidente de los Estados Unidos tiene el 100 por ciento de el poder para poder cambiar estás políticas, está política tan brutal que está dañando a los más pequeños de la familia y los hiere, durante el recorrido pudimos ver niños desde 8 meses algunos de ellos en clases y otros en zonas recreativas había una zona para infantes (niños) de 5 años y más chicos.

Dijo que durante su recorrido en los albergues, casos crueles se presentan, un niño llamado Roger de 8 o nueve meses fue separado de su hermana dijeron que su madre había muerto, hay otra chica llamada Lía de 1 año y también fue separada de su familia.

"Es una política muy cruel, está no es la manera en la que los Estados Unidos debería de ser, por ello buscamos modificar las reglas en la frontera, sin necesidad de actuar in humanamente no por venir de la frontera dejan de ser seres humanos.

Tan brutal que está dañando a los más pequeños de la familia y los hiere por que quiere usar esto Pudimos ver niños desde 8 meses algunos de ellos en clase y otros en zonas unidos por una causa.

Bajo la bandera de unidad, en la lucha por evitar la separación de familias, se llevó a cabo la reunión que busca derrocar las nuevas políticas.

Unidos en una sola voz, que busca llegar a Washintong, y encabezados por el Representante Filemón Vela (TX-34).

-

Niveles crueles

En la percepción de representantes de La Unión del Pueblo Entero, afirmaron, lo que está pasando aquí, en esta comunidad, está llegando a un nivel cruel, donde los menores no tienen la culpa de ser tratados de esta manera y ser recluidos en centros, separándolos de sus padres.

Este nuevo rostro de la políticas de "Cero tolerancia", han permitido ver los rostros de padres e hijos llorando la separación.

Es por ello que en este momento se están uniendo la sociedad y los congresistas para buscar que el presidente revierta el daño que se está haciendo a las familias.

Ante las medidas que se han tomado, ha reflejado una actitud indignante al separar a los niños de sus padres, la comunidad hemos visto la separación y ahora es cruel.

Cientos de niños en albergues, están asustados, por ello estamos en una lucha, que busca que el gobierno no encarcele a menores.

-

Miembros presentes

La Representante Sheila Jackson Lee del distrito (TX-18), Ben Ray Luján (NM-3), Representante Frederica Wilson (FL-24), Representante Joaquín Castro (TX-20), Representante Vicente González (TX-15), Secretario Julian Castro, Vivienda y Desarrollo Urbano,Monseñor Bert Díaz, Iglesia Católica de Santa María, Jodi Goodwin, abogado de inmigración, Hermana Phyllis Peters, Proyecto Juan Diego, Lupita Sánchez, Proyecto Juan Diego, Michael Seifert, ACLU, Scott Nicol, Sierra Club, Jim Chapman, Sierra Club.

ALBERGUES. Buscamos solución para que los menores no sean separados y tratados como reos, Filemón Vela.