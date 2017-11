No se caerá el América en la Liguilla: Miguel Herrera

Ciudad de México

Tras quedar eliminadas en la Semifinal de la Copa MX, las Águilas del América no perderán el vuelo en la Liguilla, aseguró su técnico Miguel Herrera.

“No (se va a caer) porque es sólido, la verdad que en el vestidor, más allá de la molestia de que el árbitro no cambiara la posición del penal, de ir a la otra área; el equipo estaba consciente de que se había trabajado, se había maniatado a un equipo tan sólido como lo es Monterrey”, explicó Herrera en el Aeropuerto Capitalino.

“Y en su casa, y desafortunadamente la cancha tan fea no nos ayudó a ninguno de los dos equipos.

No se tiene que caer, el equipo está sólido mentalmente, los muchachos estaban contentos de haber enfrentado a un equipo difícil, un rival fuerte, a seguir trabajando”.

El “Piojo” podrá trabajar con plantel completo mañana luego de tener 4 bajas por la Fecha FIFA, con la mira en mejorar la contundencia rumbo a la Fase Final, previa escala en Torreón para chocar con Santos, el domingo en la última jornada de la Fase Regular.

“Si no se gana, se fracasa, el América está predestinado a buscar los títulos, no llegando a las Finales, no estando en Semifinales”, apuntó.

“Tenemos que llegar con mucha más solidez en la parte de arriba, están escaseando las oportunidades y, cuando las tenemos, no las estamos concretando, trabajaremos mañana con el equipo completo”.