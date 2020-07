No bastan las alertas; siguen sin hacer caso

Ciudadanos omiten uso de cubrebocas en espacios públicos; desprotegen a adultos mayores

Por Viviana Cervantes

El Mañana / Staff

Aún y cuando Reynosa ya rebasó los más de 2 mil 500 casos positivos de Covid-19, la población sigue omitiendo el uso de cubrebocas en espacios públicos, además de salir con menores de edad o con adultos mayores, considerados grupos de alto riesgo.

Familias enteras pasan desapercibidas la recomendación de aislarse y al no existir ninguna multa o sanción de parte de las autoridades, estás practicas se van haciendo más comunes.

Por lo que el comercio organizado ha fijado una estrategia a fin de negar la atención a estos grupos, colocando carteles en sus fachadas donde se indica: "No atendemos a adultos mayores, ni niños, tampoco a gente sin cubrebocas".

Replicada en restaurantes, puestos de comida ambulante, de antojitos y bebidas.

"Una disculpa pero no me expondré, si no traes cubrebocas no habrá servicio" indican los textos.

DESACATAN RESTRICCIONES

El desacato a las órdenes sanitarias también se evidencia sobre el mobiliario público, que pese a tener cintas de seguridad, no representan ninguna barrera para aquellos que desean sentarse o aprovechar la sombra de los quioscos.

EL MAÑANA constató como ayer con el retorno de la "Fase I" de la nueva normalidad había adultos mayores y niños en las calles del centro.

Hasta el momento la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) no ha anunciado operativos para prevenir estas prácticas.