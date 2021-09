¡No baja el ritmo!

Desde febrero del 2020 el atleta tamaulipeco no competía oficialmente pero eso no fue pretexto y fue el primero en cruzar la meta con un tiempo de 2:14:16 horas superando por 13 minutos a su más cercano perseguidor el norteamericano Rodrigo Azua (2:27:47 horas).

El resultado superó las expectativas del propio corredor quien no esperaba verse tan rápido en esta distancia ya que su especialidad son las competencias de 50 y 100 kilómetros.

"Si me sorprendió el tiempo que hice por el ritmo de competencia, estar entrenando y entrenando y no competir pues es difícil, me siento muy bien con mi desempeño porque no solo es ir a ganar, me dejó un buen sabor de boca saber que físicamente me sentí bien, mi cuerpo se sintió muy buen, he bajado 4 kilos, me sentí más ligero y más fuerte", explicó.

Joel sabe que será complicado volver a competir en lo que resta del año así que su preparación física y mental se están enfocando en el 2022.