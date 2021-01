No asistirá Trump a la juramentación de Biden

Washington.

Cuando faltan apenas 12 días para el final de su mandato, el presidente Donald Trump anunció el viernes que no asistirá a la juramentación del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, a pesar de su mensaje de la víspera de que se esforzaría por garantizar una "transición del poder tranquila, en orden y armoniosa" a su sucesor.

Trump no dio indicios acerca de qué hará durante sus últimas horas en el cargo. Será el primer presidente desde Andrew Johnson (1865-1869) que no asistirá a la juramentación de su sucesor. Tradicionalmente, los presidentes entrante y saliente van juntos al Capitolio para la ceremonia como símbolo de una transición pacífica.

Hace dos días, una turba violenta de seguidores de Trump tomaron el Capitolio durante varias horas mientras los legisladores contaban los votos electorales que certificaron la victoria del demócrata.

Biden será presidente el 20 de enero al mediodía, independientemente de lo que haga Trump.

"A todos los que han preguntado, no asistiré a la juramentación el 20 de enero", tuiteó Trump. Fue una decisión prevista, ya que durante meses Trump declaró falsamente que ganó la elección del 3 de noviembre y proclamó denuncias infundadas de fraude electoral. Su propio gobierno, sin embargo, dijo que la elección se realizó de manera normal.

PREVÉN VAYA MIKE PENCE

El equipo de transición de Biden no hizo declaraciones sobre el anuncio de Trump, pero Jen Psaki, quien ocupará el cargo de secretaria de prensa del nuevo mandatario, dijo el mes pasado que la asistencia o no de Trump no estaba entre las principales preocupaciones de Biden.

En un video desde la Casa Blanca el jueves, Trump condenó la violencia desatada en su nombre un día antes en el Capitolio. A continuación, por primera vez frente a una cámara, reconoció que se aproxima el fin de su presidencia, aunque en ningún momento mencionó por su nombre al presidente electo Joe Biden ni dijo explícitamente que había perdido.