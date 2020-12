No aprobamos vía exprés la Ley Monreal por el bien de México: Líder de Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, aseguró que por el bien de México no quisieron aprobar, vía exprés la Ley Monreal, porque no utilizan su mayoría para avasallar, sino para reflexionar y encontrar consensos.

"Por el bien de México, no quisimos hacer las cosas vía exprés, como sucedió en el pasado, no voy a juzgarlo ahora porque actuó en favor de la convicción que tiene la Cuarta Transformación y la Cuarta Transformación implica no hacer las cosas como se hacían antes: no utilizamos nuestra mayoría para avasallar, la utilizamos para reflexionar y encontrar consensos", dijo el líder de Morena.

En un mensaje junto a los demás grupos parlamentarios, Ignacio Mier rechazó que con esta minuta se esté atentando contra la autonomía del Banco de México o que se fomente y se propicie el "lavado" de dinero de recursos de procedencia ilícita de dólares "manchados de sangre" y dijo que el fondo y el núcleo de este proyecto es darle certeza jurídica a las instituciones financieras, por lo que hace por todas las remesas y la repatriación de capitales hacia los Estados Unidos.

Calculó que 90 mil millones de dólares llegan a México año con año por tres vías: remesas, turismo y el dinero en efectivo que traen los paisanos a nuestro país cuando regresan de vacaciones en fin de año o de visita en las fiestas patronales de cada uno de sus pueblos, pero son víctimas de agio y eso es lo que se busca evitar.

Mier Velazco estimó que en fin de año retornan 4 millones de mexicanos y ponen a circular 4 mil millones de dólares, además, cuando visitan sus regiones en sus fiesta patronales, de marzo a agosto, otros 4 millones regresan con otros 4 mil millones de dólares, es decir, son 8 mil millones de dólares que no son registrados en el sistema financiero mexicano.

Por lo que adelantó: "nosotros se los decimos con convicción y respeto y con un llamado a la reflexión y por eso se lo decimos a la Junta de Coordinación Política que sin claudicar y sin renunciar al espíritu de la minuta que nos llegó por parte del Senado, como diría Azuela: 'veamos a los de abajo', eso que no registra el sistema, eso donde no hay sistemas electrónicos para registrar más de 8 mil millones de dólares, y que en lugar de reconocer en los dólares el sudor, se pone en duda que puede ser producto de una actividad ilícita o con una presunción de 'lavado', nada más alejado de la realidad".

Por su parte, el líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks dijo que tienen un problema que necesitan resolver, pues necesitan poner orden y regularizar los flujos de estos recursos, este problema no puede sucumbir a riesgos de sesgo e ideología.

"Acompañamos la decisión, analizar el problema a profundidad, parlamento abierto, con las opiniones del banco central, la banca nacional, sector turismo, migrantes, la Unidad de Inteligencia Financiera, y es el espíritu que nos anima. Hagamos a un lado las telarañas solamente reconozcamos que necesitamos trabajar de frente en este tema.

"El país no quiere excusas, quiere soluciones y resultados", dijo el panista.

Por su parte, el priista Pedro Pablo Treviño se sumaron a esta sensible decisión que ha tomado para bien la Jucopo en conjunto con el Senado, coincidimos con los planteamientos expresados, y reconocemos la sensibilidad para resolver un problema que hoy tenemos.

El líder de MC, Tonatiuh Bravo reconoció la posposición de la minuta, pero insistió en que algunos contenidos sí lastiman la autonomía del Banco de México, pues la Ley establece y la Constitución que el Banco de México tiene la facultad de administrar las reservas y que está obligado a comprar dólares y ponerlos en esa reserva, es una invasión de la autonomía en nuestra opinión.

Sobre lo mismo, el perredista Antonio Ortega, celebró la sensatez con la que la mayoría pospone una decisión delicada para principios de año, y reconoció que son días difíciles los del inicio del año para tener el diagnóstico. "Y esperemos que en febrero salga una buena reforma".

El diputado del Verde, Carlos Puente dijo que es falso que se quiera construir una carretera a un narco Estado, "es falso que el dinero del narcotráfico se le esté abriendo la puerta para que Banxico los compre y lo vamos a poder dejar perfectamente claro. Es faso que busquemos vulnerar la autonomía del BM".