No aplican la ley parejo

Valle Hermoso, Tam.- Mientras para algunos habitantes el reglamento vial es aplicable, para otros pasa desapercibidos, tal fue el caso ayer de la llamada de atención o infracción que recibió una conductora por mal estacionarse en la plaza principal, mientras un ex presidente pasó como invisible ante la misma situación.

Elementos de la Policía Vial, llegaron hasta la calle Tamaulipas entre primera y segunda, en donde infraccionaron a una conductora que se había estacionado sobre un costado de la plaza, lugar donde no es permitido estacionar los vehículos.

Unos metros más adelante, pero sobre la calle segunda entre Tamaulipas e Hidalgo, estaba estacionada la camioneta del ex Presidente Municipal, José Luis Hernandez Castrellón, justo en un cajón para personas con capacidades distintas.

Por el lugar, también pasó la patrulla, pero al conocer la camioneta del ex mandatario, pasaron desapercibidos y no se le molestó, ya que el ex Presidente se mantenía dentro de la Presidencia Municipal.

DESAPERCIBIDO. Mientras el reglamento aplica para unos, los policías viales no vieron que la camioneta del exalcalde José Luis Hernandez, también estaba mal estacionada.