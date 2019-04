¡No al odio!

"Era una persona muy compleja, muy sensible, de saber si hubo señales o no, creo que a todos nos pasa, en donde me tiro para que todos me levanten, y después de tanto ya no me creen". Santiago Ojeda, integrante de Botellita de Jerez.

Ciudad de México.

Los exintegrantes de Botellita de Jerez, Francisco Barrios, Santiago Ojeda y Rafael González quieren que se acabe el "feminazismo"; consideran que al igual que hay que terminar con el machismo, también con las "feminazis" que no tienen nada que ver con el feminismo.

"Hablamos de combatir el machismo, pero de paso también el feminazismo, ya que estamos en esas, ya que es la misma pend... no estamos de acuerdo con el término feminazi, debe ser extinguido", dijeron los integrantes en conferencia de prensa.

SIGUEN EN DUELO

Los músicos, que aún están en duelo tras la muerte de Armando Vega Gil, quieren dejar en claro que el feminismo no tiene que ver nada con el supuesto movimiento al que se le acuñe a las "feminazis".

"Hay un feminismo y ese tiene que ver con los hombres y no tiene la culpa, de lo que pasó con nuestro compañero Armando, él tomó una decisión, en un contexto en donde había muchas cosas". Además si se llegara a descubrir la persona que estuvo detrás de la denuncia del #MeToo no están de acuerdo que se haga público, ya que generaría odio y ellos están en contra de eso. "Principalmente es no hacerle juego al odio, creemos que las denuncias anónimas deben de existir, pero debería de haber un protocolo antes de haber un linchamiento social, mediático, tiene que haber una transformación, transformar nuestros comportamientos como mujeres y hombres", indicaron.

A ERRADICAR EL MACHISMO

"El machismo no solo afecta a las mujeres, también a los hombres, todos somos partícipes de ello y tenemos que erradicarlo, nuestro comportamiento verbal incluso debe ser transformado", añadió Francisco.

Además los ahora exintegrantes de Botellita de Jerez señalaron que aún no saben con certeza lo que sucederá con el homenaje que se le hará a Armando, sin embargo si piensan hacerlo, así como sacar un álbum con los trabajos que quedaron inconclusos en la banda, reiterando que no saben si se usará aún el nombre.

"Si habrá un homenaje aunque aún no sabemos cuándo, así que este año estaremos pensando en dónde y cómo lo estaríamos haciendo", indicó González. "Quedaron inconclusos algunos temas, entonces tenemos la idea de concluirlos y cerrar el ciclo con Botellita", añadió "El Mastuerzo".

INNOVARÁN

Pero lo que sí es un hecho es que seguirán con sus proyectos personales: "trataremos de seguir, no sabemos si juntos, ni sabemos si nosotros tengamos química, pero tenemos que continuar haciendo cosas nuevas, aún hay tanto que tenemos que decir".

En cuanto al tema de que si se dieron cuenta de algún comportamiento extraño de Armando, indicaron que el también escritor nunca mostró señales de depresión o de sus intenciones de quitarse la vida, pero aseguran que tenía una personalidad compleja: "Era oscuro también en la parte que le atraía lo sombrío, entonces como escritor hacía muy bien esas cosas, pero no era depresivo en el sentido de que se quedara en la cama o el sentido era otro", añadió Santiago.