Por lo menos una docena de carteles fueron colocados ayer sobre las puertas de la Secundaria 4 de Reynosa Marte R.Gómez, como parte de un conflicto entre personal sindicalizado y directivos.

Entre los textos se leían frases como "No al acoso laboral", "No a la corrupción", "No queremos al Director", "No son los dueños de la escuela", "Necesitamos atención" en referencia a su descontento.

De acuerdo con el Secretario General del Sindicato de docentes en el plantel, Gerardo Padrón las mantas permanecerán por tiempo indefinido.