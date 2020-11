"No afecta en nada", dice AMLO sobre ranking de México como peor país para estar en pandemia

Luego de que Bloomberg publicó un ranking en el que señaló que México es el peor país para vivir durante la pandemia por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que "no afecta en nada".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el Presidente indicó que no afecta en nada, "porque la mayoría de la gente ni siquiera se entera".

"¿Cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México? Es una minoría", expresó y añadió que lo hacen por desinformación y falta de profesionalismo.

"Atribuyo a que no tienen la información y que las publicaciones más famosas del mundo suelen equivocarse. No son infalibles y a veces, algunas, actúan sin ética. Esa es una explicación.

"No creo que sea un asunto de México. Esta agencia tiene una asociación con el periódico El Financiero. No creo que sea por eso, creo que es un error, en una de esas hasta va a haber una aclaración, porque sí vi la nota y me pareció un exceso, un propósito de afectar a México", declaró el presidente.

En su análisis, Bloomberg indicó que Nueva Zelanda es el mejor país para estar durante la pandemia de coronavirus y el peor país es México.

La agencia internacional de noticias hizo un cruce de cifras para verificar en qué países se ha manejado el virus de manera más eficaz, con menor perturbación para la sociedad y los negocios.

México tiene 37.6 de calificación de adaptación; 113 casos mensuales por cada 100 mil habitantes; 8.6% de tasa mortalidad mensual; 782 muertes por cada millón de habitantes 62.3% de tasa de positividad y 3 en acceso a vacunas.

Sobre México, Bloomberg indica que, al igual que Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado repetidamente la amenaza del coronavirus, algo que también sucede en Brasil.