NL: buscan ajustar seguridad ante violencia

Tras una violenta jornada que dejó 10 muertos en Nuevo León, el Gobierno estatal convocó a los Alcaldes a una reunión extraordinaria para ajustar las estrategias de seguridad.

Manuel González, Secretario General de Gobierno, dijo que los hechos del martes rompen un período de calma que había prevalecido en el Estado por cerca de dos semanas, y pretenden evitar que la seguridad se salga de control.



Al concluir la reunión diaria de seguridad, el funcionario acotó que cinco de las 10 defunciones ocurridas ayer son del fuero común y no tendrían relación con el crimen organizado.



De los cinco casos restantes, añadió, uno es un cuerpo encontrado y cuyas causas de muerte están en investigación, y cuatro sí están relacionados con bandas delictivas.



Resaltó, sin embargo, que dos de esas muertes corresponden a personas heridas en días anteriores.

"Es decir, sólo dos de la delincuencia organizada tuvimos ayer", expresó.



"Ningún fallecimiento será nunca bueno en una estadística, siempre es malo, pero esos son los números, no tienen que ver con la delincuencia organizada, creo que no es motivo de alarma".



González dijo que tras lo ocurrido el martes se convocó a todos los Alcaldes del Estado a una reunión que se realizará en la Séptima Zona Militar.



"El Gobernador convocó a todas las fuerzas de seguridad y a todos los Presidentes Municipales para apretar y coordinarnos más, y que esto no se nos salga del cauce normal que llevaba ya", indicó.