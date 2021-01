NL anuncia reconversión hospitalaria por incremento de Covid-19

Ante el incremento en el número de hospitalizaciones por Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad, anunció la reconversión de 162 camas a fin de incrementar su capacidad para atender hasta mil 320 pacientes de la enfermedad viral.

La representación del IMSS en la entidad, que encabeza la doctora Karla López, informó que el plan de reconversión hospitalaria se llevará a cabo de manera progresiva durante el mes de enero, iniciando con al menos 80 camas que estarán disponibles para pacientes de coronavirus a partir del próximo lunes, es decir el 50 por ciento de la meta.

Detalló el IMSS en Nuevo León que nueve de las 162 camas que se van a reconvertir serán del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2; asimismo doce serán del HGZ No. 4; otras 40 del HGZ No. 6; ocho del HGZ No. 17 y 22 del HGZ No. 67, ubicándose todas estas unidades en la zona metropolitana.

Además, al plan de reconversión máxima se suman la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, con 40 camas para pacientes convalecientes de COVID-19; y la UMAE No. 34, Hospital de Cardiología, con 31 camas.

Destacó el IMSS que las UMAE 21 y 34 fungirán como hospitales de referencia, es decir, los pacientes serán derivados desde los hospitales generales de zona para continuar con su atención, de acuerdo a sus condiciones de salud, por lo que estas dos unidades médicas no recibirán directamente pacientes para atención de coronavirus.

Como parte de esta estrategia en la UMAE 23, Hospital de Ginecología y Obstetricia, no se reconvertirán camas, ya que la aportación de este nosocomio será la concentración de todos los casos gineco-obstétricos del IMSS en Nuevo León.

A fin de atender este incremento de camas para pacientes Covid, la oficina de representación del IMSS se avocó a contratar personal sanitario de manera eventual y a estar labores se sumarán solidariamente trabajadores del IMSS de Coahuila y Tamaulipas.

Según la Secretaría Estatal de Salud actualmente el Seguro Social en Nuevo León tiene una ocupación de 94 por ciento en camas para atender pacientes de coronavirus.