Niños separados son bien atendidos en un refugio

Brownsville, Tx.

En un centro de detención de Brownsville se están atendiendo 36 menores de edad que fueron separados de sus padres al momento en que agentes de migración los detuvieron por cruzar de manera ilegal a este país, confirmó el Mayor de Brownsville.

Antonio Martínez señaló que ellos como ciudad les dan una buena atención a estos infantes "les proporcionamos ropa, cama, comida, todos están bajo supervisión médica para ver si tienen alguna enfermedad y si es así, poder atenderlos, aquí no se les da un mal trato".

Destacó que la cuestión de la separación de los niños y las niñas de sus padres, no es una decisión que nosotros hayamos tomado, es una orden federal que se debe asumir por parte de las corporaciones, nosotros lo que hacemos es tratarlos lo mejor que podemos.

"Aunque no estemos de acuerdo en eso, es una orden de Washington y debemos asumirla, para muchos está siendo bien cruel, es algo que consideramos no debería de existir, pero no tenemos el poder de decir que no lo vamos a hacer", dijo.

Comentó que de los 36 menores de edad que tenemos en el centro de detención, 30 de esos padres están detenidos en Estados Unidos, pero hay como 5 0 6 que tienen otros líos porque no se sabe si los padres vienen con intención de que esos niños se críen con un pariente que ya vive de manera legal en aquel país, y también hay dificultades para saberlo.

"La idea de hacer esto, era deportar a las madres o padres y de ahí no sabían lo que iban a hacer con los niños, no se tenía un plan, lo que he visto, no estuvo bien pensado, planeado, organizado y lo que veo es mucha falta de atención en que una familia es sagrada y esa gente no parece que les entra ese concepto", manifestó

Ahora lo que van a hacer es que les ponen modo de saber dónde están los padres y los niños lo que yo entiendo es que al final van a estar juntos, que esperemos que así sea, concluyó.